El Club de Campo, a por su 16º. título

El conjunto anfitrión, el Club de Campo madrileño, es el gran favorito para adjudicarse esta edición de la Copa de la Reina. El conjunto que entrena Edu Aguilar está un escalón por encima del resto de equipos contendientes y es el clarísimo favorito para adjudicarse un título copero que sería el decimosexto de su historia. Las madrileñas han derrotado al Júnior de Sant Cugat en las tres últimas finales de la competición y buscarán entre hoy y el domingo ante sus aficionados su cuarto título consecutivo. El conjunto madrileño, plagado de jugadoras internacionales, no conoce todavía la derrota esta temporada en la Liga, donde ha ganado once de los trece encuentros que ha disputado. Sólo ha cedido dos empates, ambos a domiclio, en la primera jornada ante el Júnior y en la última ante un Club Egara que no estará presente en esta edición de la Copa de la Reina al haber finalizado la primera vuelta en novena posición. El CD Terrassa es el segundo equipo más laureado en la Copa de la Reina con cinco títulos, el último de ellos conseguido en 2007. Es el único equipo egarense que sabe lo que es levantar una Copa.