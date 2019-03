El Atlètic elimina por 3 a 1 al Júnior y se medirá al Jolaseta en semifinales

El hockey terrassense ha colocado al primero de sus tres representantes en las semifinales de esta edición número 102 de la Copa del Rey que se celebra en Madrid. En el segundo duelo de cuartos de final, el Atlètic Terrassa se ha clasificado tras derrotar por 3 a 1 al Júnior de Sant Cugat en un duelo muy equilibrado. Más allá de su efectividad ofensiva, el conjunto de Xero Gasol ha sabido defender a la perfección y esa ha sido la clave de tan importante triunfo. Las cosas comenzaron bien para el conjunto de Can Salas, ya que a los nueve minutos, el delantero Santi Ibáñez inauguró el marcador tras recibir un gran pase de Jan Malgosa. Tras el 1 a 0, ambos equipos continuaron apostando por su hockey ofensivo. El Júnior buscaba el empate sin tregua, pero la enorme actitud defensiva de los egarenses impedía que llegara el tanto del empate. Los santcugatenses apretaron en el arranque del tercer tiempo forzando dos penaltis-córner que Àlex Gil no pudo transformar en gol. Ya en el cuarto decisivo, el punta egarense Dani Malgosa le robó la cartera a la zaga santcugatense y firmó el 2 a 0 con un gran tiro de revés. Pero los de Roger Pallarols no estaban dispuestos a resignarse y en el siguiente ataque Marc Serrahima aprovechó una bola muerta en el segundo palo para recortar distancias. Quedaban diez minutos y el Júnior se volcó sobre la portería defendida por Marc Calzada. El empate no llegaba y a falta de cuatro minutos, Pallarols quitó al portero para tener superioridad. Pero segundos despúes, Franc di Mercurio vio una amarilla y los santcugatenses perdieron esa superioridad. Ya sin portero, Alan Andino certificó con un buen tiro de revés el pase del Atlètic a semifinales en el penúltimo minuto. En la primera semifinal, el Jolaseta le remontó al Tenis un 1 a 0 adverso con dos goles en los siete últimos minutos, con lo que este sábado a las once de la mañana, Atlètic y Jolaseta se medirán por un puesto en la gran final del domingo.