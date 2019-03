Valioso punto para una salvación casi firmada

Quedan cuatro jornadas por disputar y el Handbol Terrassa está ya virtualmente salvado de un descenso de categoría que constituía no hace tantas semanas un evidente peligro. Pero el conjunto que prepara Miquel Benítez ha sabido reaccionar en la línea más correcta y se encuentra a seis puntos de la zona de descenso cuando faltan solamente ocho por disputar. De hecho, en caso de haber ganado en este desplazamiento al Manyanet, los egarenses se hubieran salvado ya de forma matemática. Este sábado, ante la visita del Granollers "C" al pabellón de Can Jofresa, tendrán una nueva ocasión para rubricar su permanencia.

El primer tiempo estuvo dominado por las defensas. El meta egarense Albert Riera tuvo una ocasión destacada, mientras que el estremo Oriol Romero fue todo un estilete ofensivo, anotando siete goles. El Handbol Terrassa fue siempre por delante en el marcador. Llegó al descanso mandando por 11 a 14. En el segundo tiempo, los barceloneses presentó una defensa más presionante. Los egarenses ganaban de uno (22-23) a falta de diez minutos. Pudo haber ganado cualquiera y al final hubo empate.

HANDBOL MANYANET, 26

Fabián, Estruch (2), Elías (2), Ezequiel, Díaz, Campos (3), Miret (1), Eeckhout (1), Laguna (2), Pascual (3), Carles (2), Morera (1), Moya (3), Xifrà (1), Alegre (3) y Espinosa (2).

HANDBOL TERRASSA, 26

Riera, Pérez, Víctor Martínez (2), Raya (3), Serrano (4), Carretero, Navarro (2), Guardeño (1), Comellas, Fran Martínez (3), Romero (7), García (1) e Iván Martínez (3).

Árbitros. Dirigieron el encuentro en el pabellón de la Illa Diagonal los colegiados Oriol Gràbol y Miquel Vigo.

Parciales cada 10 minutos. 3-5, 7-10, 11-14, descanso, 15-18, 22-23, 26-26.