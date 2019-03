Sexto partido en competición liguera

El partido de esta noche será el sexto que los dos equipos terrassenses disputen en competición de Liga. Su primera coincidencia se produjo en la temporada 90-91, en Regional Preferente. El Terrassa ganó en Ca n'Anglada (0-2) y el San Cristóbal en Can Jofresa (0-1). En la campaña siguiente, en Primera Catalana, el Terrassa ganó por 1 a 0 en can Jofresa y en el campo del San Cristóbal se produjo empate a uno. Desde entonces, los dos equipos no se volvieron a encontrar en la Liga hasta esta temporada. En la primera vuelta, el Terrassa ganó por 2 a 1 en el Camp Olímpic.