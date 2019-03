Willy Mestre guía al Can Parellada con 8 triples

Ocho triples. Con esta magistral actuación guió Willy Mestre a su equipo a una holgada victoria ante el Súria.

El Can Parellada no tuvo ningún problema para deshacerse de un conjunto más débil. A final del primer acto el encuentro ya estaba sentenciado y eso lo aprovechó el Can Parellada para jugar a placer.

CAN PARELLADA, 98

Sampietro (18), Mestre (26), Ñúñez, Trullàs (20) y Mignorance (5), cinco inicial, Pantaleón, S. Araya (9), R. Carmona (13), O. Carmona (2), Soler (5) y P. Araya.

CB SÚRIA "B", 58

Moncunill (5), Sort (13), Fernández (13), Vila (4) y Fernández (1), cinco inicial, López, Rubí (5), Muncunill, Martín (10), Jodre, Pérez (7) y Pérez.

Árbitro. Izquierdo.

Parciales. 31-8, 59-30, descanso, 82-40, 98-58.