Se escapó la victoria en un flojo último cuarto

Nueva derrota de un Can Parellada que vive momentos complicados. Ante el Vilanova, el Can Parellada jugó un buen encuentro pero no fue capaz de culminarlo con un triunfo.

Las egarenses aguantaron durante treinta minutos, pero en el último cuarto, cuando se decidía todo, el acierto desapareció y el Can Parellada no fue capaz de encontrar soluciones para competir el encuentro.

Pese a ello, antes, las de Sara Zabalgo habían sido capaces de luchar, de competir durante muchos minutos ante un buen equipo como el es el Vilanova.

VILANOVA DEL CAMÍ, 47

Espejo (5), Miramunt (17), Palmes (2), Vidal (1) y Torrens (4), cinco inicial, Bargalló, Perez (5), Bardal (6), Diez, Palacios (2) y Vives.

CAN PARELLADA "B", 35

Pérez (6), Payan (1), Villalba (6), Ortega (4) y Lázaro (10), cinco inicial, Sampietro (2), Mercader, Jandula, Garcia (4), Peula, Garcia, M. López (4).

Árbitro. Leno

Parciales. 15-10, 25-20, descanso, 32-29, 47-35.