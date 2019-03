El Terrassa FC sigue en caída libre

El Terrassa FC sigue complicándose el futuro en el campeonato de Liga, después de la derrota encajada este sábado por 0 a 1 contra el Prat en el Camp Olímpic. Los egarenses suman seis jornadas seguidas sin ganar y ven cómo el Sant Andreu, ahora cuarto clasificado, les aventaja ahora en un punto tras empatar en el campo de la Pobla de Mafumet.

Al descanso ya se llegó con ventaja del Prat por 0 a 1. El Terrassa tuvo una puesta en escena prometedora, compitiendo de igual a igual a su rival y disponiendo del balón durante muchos más minutos, poniendo cerco al marco visitante en distintos momentos. Cristian introdujo un cambio táctico esta semana, actuando con un 4-2-3-1 ejerciendo Coro de media punta. La presencia de José Juan en la banda derecha del ataque fue la principal novedad en un once titular al que regresaron Pallàs y Guti.

Sin embargo, ese escenario no se tradujo en ocasiones de gol debido a la impecable organización defensiva del Prat, quien a través del orden táctico generó la mejor ocasión de gol en un remate de tacón de Putxi en el minuto 25 que salió fuera por poco.

En el minuto 35 el Prat se adelantó en el marcador por mediación de Pedro Bravo, que recibió un balón en el área en un claro error defensivo del Terrassa y superó a Ortega con un disparo impecable. El Terrassa intentó reaccionar a esa adversidad y buscó el empate en un disparo de José Juan a las manos de Andrés y en una falta directa de Coro con escaso peligro. La mejor oportunidad del Terrassa llegó en el minuto 45, cuando Nils puso un excelente balón en el área que Arranz cabeceó con intención. Andrés respondió con una gran parada que impidió el empate a uno.

La segunda parte acentuó la propuesta de unos y de otros. El Terrassa mantuvo el dominio del balón, pero fue incapaz de generar situaciones de peligro ante una magnífica labor defensiva del Prat. Los visitantes, pese a ello, tuvieron las mejores ocasiones. Primero con un remate de Pedro Bravo que se estrelló en el poste después de desviarlo Ortega y más tarde en una buena acción colectiva que no acabó en gol porque Sergi Valls despejó en la línea de gol el remate de Pedro Bravo.