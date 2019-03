El Atlètic defiende la segunda plaza con el Júnior

Uno de los partidos más atractivos de esta decimocuarta jornada enfrentará mañana a las 12.30 del mediodía en Can Salas al Atlètic Terrassa con el Júnior de Sant Cugat, dos de los más firmes aspirantes a disputar la "final four". La única baja de Xero Gasol ante el Júnior será la de Lluís Melé, que se recupera de su rotura fibrilar en los isquiotibiales. "Necesitaremos un nivel alto de juego para ganar a un equipo tan experto como el Júnior", apunta Gasol. En la primera vuelta, el Atlètic se impuso por 1 gol a 2 en Sant Cugat. Ambos equipos están separados por dos puntos. Los de Can Salas ocupan la segunda plaza con 28 puntos, mientras que el Júnior de Roger Pallarols es cuarto con 26. Si gana a su exequipo, Pallarols situará a los suyos por delante. El duelo de mañana en el campo Josep Marqués promete emoción y espectáculo. No en vano ambos equipos suelen apostar por el hockey ofensivo. El Atlètic es el equipo que más goles ha marcado en este campeonato con 44 dianas, por 36 de los santcugatenses.