Cuatro partidos de sanción para el delantero del San Lorenzo Jordi Pérez

En el grupo séptimo de Tercera Catalana, tres futbolistas del San Lorenzo han sido castigados con varios partidos de suspensión. El veterano delantero Jordi Pérez ha recibido cuatro encuentros de sanción, por uno de Víctor Bermúdez y David. En Segunda Catalana, un partido de sanción para Gabriel Molina (Can Trias), Adrià Andreu (Juan XXIII) y Enric Bigordà (Can Parellada). En Cuarta Catalana, dos encuentros de suspensión para Ismael Gutiérrez (Can Trias "B") y uno para Sidi Kamissoko (EF Bonaire "B").