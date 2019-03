Triunfo de mérito para un Can Salas aún invicto

A falta de cinco jornadas para cerrar esta fase por el título del grupo catalán de Primera División, el Can Salas continúa exhibiendo músculo. El conjunto terrassense se impuso por 3 goles a 1 al cuarto clasificado, el Júnior de Sant Cugat. El Can Salas se mantiene líder y le sigue sacando un punto al Egara 1935. Todo parece indicar que su pugna por el título se mantendrá hasta el final, ya que sus perseguidores están a nueve puntos de distancia. El Can Salas mandó siempre, pero los cuatro goles se marcaron en el tercer período.

Can Salas, 3

Nil Sánchez, Pallarès, Carrera, Planas, Corbera, Enrich, Quim Sánchez, Lluís García-Cascón, Lis, Pere Castelló, Gelabert, Fèlix, Jan Castelló, Matarrodona, Geis y Bosch.

Júnior, 1

Vila, Bautista, Forner, Alonso, Calvo, Serra, Olivella, Calvera, García, Saborit, Casanova, San José, Martí, Serrahima, Ricoma y Riera.

Árbitros. Joan Verdaguer y Albert Carné.

Goles. 1-0, minuto 45, Jordi Gelabert; 1-1, minuto 45, Guillem Saborit; 2-1, minuto 50, Andreu Enrich; 3-1, minuto 53, Pere Castelló.