El Can Parellada cede con claridad en Corbera

El Can Parellada disputó su encuentro correspondiente a la jornada 18 ante el Corbera y lo saldó con una derrota muy clara. Las de Sara Zabalgo cayeron de forma muy clara en un encentro que poco pudieron hacer.

Fue al final del segundo cuarto cuando el Can Parellada empezó a ver como sus opciones de victoria caían en picado. Ahí, las locales subieron su intensidad y no dejaron jugar a un Can Parellada que lejos de competir, bajó los brazos y acabó cediendo de forma contundente.

CB CORBERA, 80

Nebot (11), Lloret (5), Gutierrez (5), Modrego (23) y Coronado (4), cinco inicial, Pastor (20), Becerra (10) y J. Coronado (2).

CAN PARELLADA "B", 44

Mercader (4), Pérez (3), Payan (3), Villalba (7) y Camelia López (3), cinco inicial, Montse Ortega (1), Sampietro (6), Jandula (7), García, Lázaro (8), Peula (2), Garcia y M. López (3).

Árbitro. Dirigió el encuentro el colegiado Josep Prat.

Parciales. 24-11, 42-20, descanso, 56-31, 80-44.