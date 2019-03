El Can Parellada acusó una primera parte demasiado irregular

El Can Parellada cedió a domicilio ante el Cardona en un encuentro que tuvo dos fases totalmente distintas. En la primera, los locales anduvieron muy acertados y se colocaron 13 puntos por encima al descanso: 47-34. El Can Parellada le dio la vuelta pero no fue capaz de rematarlo en el tramo final.

CB CARDONA, 74

Torres (2), Marcinayach (6), Pardo (8), Garriga (31) y Torres (4), cinco inicial, Collado, Sala (7), Camacho (14) y Ratera.

CAN PARELLADA, 71

Sampietro (3), Trullàs (13), Araya (16), O. Carmona (7) y Povedano (12), cinco inicial, Núñez, R. Carmona (7), Soler (5), Elvira (2) y Mignorance (6).

Árbitro. Mármol.

Parciales. 25-16, 47-34, descanso, 58-61, 74-71.