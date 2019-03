El Terrassa FC empata en Figueres y sale de la zona de "play off"

El Terrassa FC ha empatado a un gol este domingo en el campo del Figueres, resultado que saca a los egarenses de la zona de promoción de ascenso. Tras este marcador, el Horta es ahora cuarto con un punto más que el Terrassa que tambíen se ve alcanzado a puntos por el Sant Andreu. El conjunto de Cristian García únicamente ha sumado dos puntos de los últimos quince que ha disputado, cifra que ha abierto una clara crisis que pone en peligro sus aspiraciones de disputar el "play off".

Contra el Figueres no se volvió a ver al mejor Terrassa de hace unas semanas. Su juego tuvo lagunas y mostró carencias notables en la zona de definición. Además, los egarenses tuvieron el marcador en contra desde el minuto 21 en que el Figueres se adelantó en el marcador gracias a un gol de Bora. Un minuto antes, Daisuke había tenido una ocasión para adelantar al Terrassa. La reacción de los egarenses a ese tanto en contra se reflejó en un par de ocasiones de Daisuke y Dani Sánchez, sin consecuencias en el marcador. En el minuto 37 Arranz estuvo a punto de empatar pero su remate de cabeza lo despejó el guardameta local. El Figueres respondió con una acción de Álvaro que resolvió Ortega de forma acertada.

El Terrassa intensificó su esfuerzo en el segundo período. Carreón y Coro fueron los protagonistas de las primeras acciones de peligro, mientras que Álvaro intentó sorprender a Ortega en un chut lejano. El gol del empate del Terrassa llegó en el minuto 77, después de un penalti por unas manos de un defensa local en el área. Sergi Arranz transformó la pena máxima. El Terrassa intentó darle la vuelta al marcador y José Juan obligó a Aroca a lucirse con un buen disparo desde fuera del área. La última ocasión correspondió al Figueres en una falta en el minuto 94 que Bora remató fuera.

El Terrassa FC jugará su próximo partido el sábado en el Camp Olímpic contra el Prat, segundo clasificado del campeonato.

Por otra parte, destacar que el lunes a las 10 de la mañana será enterrado en Granollers el ex jugador terrassense Antoni Cruellas, fallecido a la edad de 89 años. Cruellas jugó en el Terrassa dos temporadas en Segunda "A", de 1959 a 1961. Fue un magnífico goleador que también militó en el Español y en el Córdoba.