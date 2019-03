El Jabac, a dejar el ascenso encarrilado

Mañana a las 4.15 de la tarde, el Jabac disputará uno de los encuentros más importantes de la temporada en el campo municipal de Can Jofresa. El conjunto que prepara Edu Mota tendrá como rival a la Escola Futbol Mataró, su gran rival para conseguir una de las dos plazas de ascenso a la División de Honor, la máxima categoría juvenil.

Los egarenses llevan diecinueve jornadas en posiciones de ascenso y en el duelo de mañana tienen una excelente oportunidad de dejar a siete puntos a los del Maresme, que son quintos con 46 puntos. El Jabac ocupa actualmente la cuarta posición de la tabla clasificatoria con un total de 50 puntos, conseguidos en base a dieciséis triunfos, dos empates y seis derrotas. Precisamente una de esas derrotas la encajó en el duelo de la primera vuelta ante la EF Mataró, partido en el que cayó por 3 a 2. Si los egarenses son capaces de ganar mañana en casa a la EF Mataró se situarán a siete puntos del rival cuando quedarán nueve jornadas por disputar. En caso de empate seguirán a cuatro y si pierden se quedarán con un solo punto de ventaja.

Barça y Espanyol no cuentan

Los filiales no pueden ascender a División de Honor, con lo que Barça y Espanyol, primero y segundo, no ocuñan plaza de ascenso. En estos momentos, el primer equipo que subiría es la Damm, que acumula 55 puntos, y el segundo el Jabac con 50. El tercero en discordia es la EF Mataró, ya que el Badalona está a doce puntos del Jabac.