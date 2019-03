El Can Parellada se complica el final de curso con la cuarta derrota seguida

Lo más complicado del deporte, en muchas ocasiones, es dar la vuelta a una mala dinámica. En esos casos no importa jugar bien o mal, lo decisivo es ganar y conseguir dar la vuelta a la situación.

En esa tesitura se encuentra el Can Parellada en este momento, después de sumar la cuarta derrota seguida en un encuentro que en otras circunstancias hubiera sido capaz de ganar.

Ante el Ramón Llull, las egarenses firmaron un encuentro más que correcto, realizando todo tipo de defensas y moviendo el balón en ataque. Pero en esas dinámicas los errores pesan mucho y el Can Parellada, pese a intentar minimizarlos cometió demasiados en momentos determinantes.

Un parcial de 11-0 tras el descanso dejó en nada todo el trabajo realizado previamente por el equipo terrassense. Las locales obtuvieron una ventaja que ya no dejaron escapar. El Can Parellada lo intentó, lo peleó hasta el final, llegó a ponerse a solo cuatro puntos pero no fue capaz de acabar ganando.

CB RAMON LLULL, 56

Artola (3), Ramis (4), Santamaria (5), García (3) y Maluenda (7), cinco inicial, Sierra (5), Millet (2), Martín (10), Comas (4), Lorenzo (7), Blanco (3) y Pous (3).

CAN PARELLADA, 49

Carreño (6), Martínez (4), Herrero (5), Zabalgo (2) y Bellaescusa (6), cinco inicial, A. García (10), Ribera (6), M. García, Cornet (6) y Agusi (4).

Árbitros. Dirigieron el encuentro los colegiados Albert Poti y Jordi Greco.

Parciales. 17-12, 29-28, descanso, 50-42, 56-49.