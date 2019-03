Cristian García: "Entiendo la crispación, pero me duelen los insultos"

"Entiendo la crispación y el enfado de la gente. Que critiquen al entrenador es algo que va con el cargo. Lo que me duelen son los insultos y ha habido gente que me ha insultado." Cristian Garcia, entrenador del Terrassa FC, se refirió con esas palabras a las críticas que le dirigió el público local después de la derrota por 2 a 4 encajada este domingo en el Camp Olímpic contra el Martinenc, colista del campeonato. "Soy profesional y he vivido situaciones así en otros sitios. El resultado ha sido muy duro."

Cristian no esquivó la dificultad del escenario actual. "Tengo muchos adjetivos para describir el partido, pero mejor me los callo. La única realidad es que ha venido el último clasificado y nos ha pasado por encima. Punto y final." A la hora de valorar su estado, dijo que estaba más decepcionado que cabreado. "Un enfado se pasa en 24 horas, una decepción no. Cuando no te ves reflejado en el campo y tu equipo no hace lo que quieres la decepción es grande. Un 2 a 4 en casa es difícil defender. Nos hemos metido solos en este lío y es difícil salir. Nuestro nivel es muy bajo después de haber encadenado 14 jornadas sin perder."