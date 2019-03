La Final Four de la Liga masculina y femenina en el Egara

Las instalaciones del Club Egara acogerán la Final Four de la Liga de División de Honor tanto en categoría masculina como en el apartado femenino. Así lo ha decidido la junta directiva de la Federación Española después de valorar las distintas propuestas existentes. La cita será los días 18 y 19 de mayo. Será la segunda vez que los títulos se decidan en el Club Egara, que ya acogió esta Final Four en 2015. Por otra parte, el Atlètic Terrassa organizará la Copa del Rey y de la Reina de la próxima temporada, torneos que se jugarán en Can Salas del 20 al 22 de diciembre de 2019.