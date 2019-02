Las lesiones de Adri Díaz y Coro no parecen graves

Aunque la enfermería del Terrassa FC se ha llenado después de la última jornada, no parece que se trate de problemas serios en contra de lo que se pensó en un principio. En este sentido, la dolencia de Coro evoluciona de forma positiva y hoy se conocerá si el futbolista tendrá posibilidades de alinearse el próximo domingo contra el Martinenc en el Camp Olímpic. Coro se retiró del terreno de juego en el segundo tiempo tras un choque fortuito con un jugador rival. Aunque se le inflamó el tobillo de forma inmediata, parece que sólo se trata de un edema fruto del impacto que no acarrea ninguna lesión de importancia. Por lo que hace referencia a Adri Díaz, que también fue sustituido pocos minutos después de aparecer en el terreno de juego, las primeras pruebas que se le han efectuado indican que sufre una pequeña rotura fibrilar que no genera demasiada inquietud. Habrá que observar también su evolución para conocer si estará a disposición de Cristian en el partido de esta semana.