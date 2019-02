El Vilabàsquet secó a un irregular Can Parellada

Poco pudo hacer el Can Parellada ante el Vilabàsquet, conjunto que cuenta en sus filas con varios jugadores que han competido en categorías importantes del panorama estatal.

Ya en el primer acto, los locales habían cogido una ventaja que no dejarían escapar. Al final, el Can Parellada compitió pero no fue suficiente para ganar.

VILABÀSQUET, 90

Ubillos (4), Riu (16), Porta (21), Besolí (11) y Campos, cinco inicial, Ferret, Santacana (6), Olivella, Perelló (3), Sabaté (23), Ferré (6) y Fuentes.

CAN PARELLADA, 70

Sampietro (2), Trullàs (12), Araya (5), O. Carmona (12) y Povedano (11), cinco inicial, Mestre (3), Núñez, Pantaleón, R. Carmona (7), Soler (2), Elvira (6) y Mignorance (10).

Árbitro. Besabes.

Parciales. 23-14, 45-33, descanso, 73-52, 90-70.