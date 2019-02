Marcar rápido el 0 a 1 dio la tranquilidad

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Oliver Ballabriga manifestó que "el Castelldefels venía de mejorar mucho y de ganar fuera y hemos planteado un partido sin dejar espacios y para que no nos hicieran daño con balones largos y nos ha salido bien". El técnico del San Cristóbal señaló que "hemos defendido bien y hemos eliminado a Fran Piera por dentro, que es lo que queríamos y prácticamente no hemos concedido ni un tiro a puerta." y agregó también que "ponernos por delante rápido nos ha dado tranquilidad y la respuesta de los jugadores ha sido increíble". Ballabriga recordó que "la semana pasada perdimos por 0 a 5 en casa y nos hemos levantado y hemos sumado tres puntos importantes ante un rival directo" y aseguró que "los jugadores han interpretado el partido perfectamente y estoy contento porque es muy difícil ganar y veníamos de un partido muy malo". El técnico local, Miki Carrillo, declaró que "en su primera llegada han marcado y en la segunda también. Hemos hecho jugadas pero no hemos tenido ese acierto" y lamentó que "estamos en una situación difícil, pero el fútbol son goles y ellos los han marcado y han defendido bien". Carrillo afirmó también que "era un buena oportunidad para recortar puntos, pero no ha podido ser".