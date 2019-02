Un empate con diferentes análisis

Un circunspecto Litus Ullés, entrenador del CD Terrassa, recibió el empate a dos final como si de una derrota se tratara. "No ha sido un mal partido. Hemos dominado durante bastantes fases del juego y en el tercer cuarto hemos podido marcar la diferencia, pero en el último parcial no hemos sabido dar un paso al frente para rematar el partido y el Atlètic se ha metido en el partido". Entiende Ullés que "se podía haber hecho algo más tanto en este partido como en el de la primera vuelta", pero da por bueno el punto e invita a sus jugadoras "a continuar trabajando hasta el final". Desde el otro banquillo, el técnico del Atlètic, Andreu Enrich apuntó: "El equipo ha demostraro tener carácter y eso le ha permitido levantar el 0 a 2. Antes del último cuarto, he dicho a las chicas que tuvieran paciencia, ya que estábamos generando ocasiones de gol. Hemos empatado y con un poco más de suerte incluso podríamos haber ganado", comentó el preparador egarense. Sostiene Enrich que "el resultado ha sido justo por lo que hemos hecho los dos equipos" y vio de forma satisfactoria los refuerzos que han llegado al conjunto de Can Salas.