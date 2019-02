Un Can Trias aplicado resistió ante el Martorell

El Can Trías empató sin goles en el encuentro que le enfrentaba al Martorell, que llegaba como líder, condición que perdió con este resultado, en detrimento del Atlètic Sant Just. Los de Sergio López saltaron al terreno de juego sin complejos en una primera mitad sin apenas ocasiones y que se culminó con la expulsión del local Adrià. Pese a la inferioridad, el Can Trías dio la cara.

UD Can Trías, 0

Pol Parrado, Òscar, Bilal, El Bakali, Gabi, Xavi Torres, Álvaro, Asa (Eric Meschede, m. 68), Mullor (Javi Merenciano, m. 60), Adrià y Juanito (Antonio, m. 60).

CF Martorell, 0

Toni Domínguez, Sansegundo (Santaulària, m. 46), Pico, Aguilera, Sergi Fernández, Toni Martí (Ibra, m. 72), José Antonio (Serrats, m. 59), Pau Hernández (Servent, m. 82), Abderrahime, Gámez (Magatt, m. 59) y Xavi Marco.

Árbitro. Paulí Teruel Soler. Tarjeta amarilla a los locales Xavi Torres, Adrià (2), Eric Meschede y Javi Merenciano y a los visitantes Sansegundo y Abderrahime (2). Expulsó con tarjeta roja directa al local Antonio (minuto 83).