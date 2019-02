El CN Terrassa busca ante el Sant Andreu su quinta victoria seguida

Después del paréntesis de la Copa del Rey, el CN Terrassa recibirá a las ocho de esta noche al CN Sant Andreu en partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga de División de Honor. Los pupilos de Dídac Cobacho buscarán la que sería su quinta victoria consecutiva. La jornada se presenta propicia para los egarenses, que en caso de derrotar al Sant Andreu en la piscina del Àrea Olímpica podrían mantenerse en la segunda posición en solitario. Actualmente están empatados a 39 puntos con el CN Barcelona, pero los cenebistas visitan hoy al líder y vigente campeón, el CN Atlètic Barceloneta. El conjunto andreuense ocupa la sexta posición en la tabla clasificatoria con 26 puntos, trece menos de los que acumula el cuadro egarense. El partido no se jugará, como es habitual, a las seis de la tarde sino a las ocho, atendiendo a la petición del conjunto andreuense, cuyo equipo femenino disputa a las 4.45 de esta tarde el partido de ida de los cuartos de final de la Euroliga contra el Olympiacos griego en la piscina Pere Serrat. El entrenador del CN Terrassa, Dídac Cobacho, afronta el choque de hoy con el contratiempo de la ausencia de Sergi Mora, que fue sancionado con dos partidos tras su expulsión en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barceloneta. Se perderá este partido y el siguiente, en la piscina del penúltimo, el Tenerife Echeyde. Óscar Aguilar, por su parte, arrastra molestias en el dedo pulgar de su mano derecha y no podrá rendir al cien por cien en este compromiso liguero. Considera Cobacho que el equipo salió "reforzado" del duelo copero y ha cambiado rápidamente de chip. "No sirve de nada plantar cara al Barceloneta y luego no sumar en los partidos siguientes. Nuestro objetivo es conservar la segunda posición", asegura.