Uno por uno

Ortega. Poco pudo hacer en los goles, pero estuvo atento en algunas acciones ofensivas visitantes.

Dani Sánchez. No cuajó uno de sus mejores partidos. Se vio superado en bastantes ocasiones.

Savall. Jornada muy negativa. Regresó al equipo pero se lesionó de importancia en la segunda parte.

Sergi Valls. Tampoco estuvo a su nivel habitual. Poco contundente y sin salida.

Nils. Aunque pasó algunos apuros, fue de lo poco aprovechable del día.

Guzmán. Poco habitual su relevo en el descanso. Sin balón, tuvo poca presencia en el partido.

Àlex Fernández. Muy lejos de su rendimiento habitual. Estuvo en consonancia con el equipo.

Coro. Muy esporádico en sus acciones, aunque fue de los que apareció un poco en ataque.

Carreón. También sustituido en el descanso, aunque no anduvo de suspenso.

Arranz. Segunda semana sin marcar. El Terrassa generó tan poco que no tuvo ocasiones.

Serramitja. Muy batallador, pero poco afortunado en el desborde.

Adri Díaz. No fue la solución en la segunda parte. Poco participativo.

Daisuke. Quiso cambiar la dinámica del encuentro, pero tampoco dio con la tecla.

Yaya. Suplió a Savall y anduvo irregular en el tramo final.