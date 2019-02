"No quiero mirar hacia atrás"

Dani Sánchez, defensa del Terrassa FC, señaló que había que olvidar cuanto antes lo ocurrido. "Hay que dejar esto atrás, como si no hubiésemos jugado. No nos ha salido nada, ellos lo han hecho muy bien y han sido muy superiores. Ha sido el mejor equipo en nuestro estadio." El lateral mantiene un discurso optimista. "Los cuartos somos nosotros. Y no hay que mirar atrás. Si hacemos nuestro trabajo lo conseguiremos."