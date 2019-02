El Jabac no falló y sumó un triunfo con el colista

El Jabac no podía fallar en su lucha por el ascenso a División de Honor en el compromiso que tenía en el Municipal de Can Jofresa ante el FE Palamós, colista destacado del grupo. Y así fue, los de Edu Mota, en un encuentro no muy lucido pero práctico, venció a los gerundenses por 2 a 0, con dos tantos de Sergio Medina. El primero llegó en el minuto 11 y la sentencia antes de la media hora.

UFB Jabac i Terrassa, 2

Lázaro, Xavi Murcia, Víctor Barrionuevo, Aladar, Juan, Torres, Samper (Álex Jiménez,m. 79), Ernest (Verdaguer, m. 69), Alfaro, Medina (Bellón, m. 62) y Jordi Pérez (Xavi López, m. 69).

FE Palamós, 0

Mendoza, Sabaté, Méndez, Issa Diallo (Pujades, m. 46), Ayoub, Riola (Lozano, m. 29), Gestí, Viñas, Samou Diallo (Aitor Martínez, m. 36), Guarnido (Moussa, m. 79) y Acosta.

Árbitro. Dirigió el encuentro el colegiado Sergio Sánchez Pin. Tarjeta amarilla al local Verdaguer y a los visitantes Acosta, Pujades y Viñas.

Goles. 1-0, minuto 11, Medina; 2-0, minuto 27, Medina.