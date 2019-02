Óscar Aguilar lo ve 60 a 40

El capitán del CN Terrassa, Óscar Aguilar, confiesa que el equipo está, desde el día del sorteo, "centrado en este partido". Reconoce que el Barceloneta es "el rival que nadie quería", pero añade que "al fin y al cabo si queremos ganar el títuto, debemos vencer a todo el mundo. También al Barceloneta". El extremo egarense reconoce el papel de favorito del conjunto del barrio de la Barceloneta, pero no da su brazo a torcer. "Si tengo que poner porcentajes, diría que estamos 60 a 40 a favor de ellos. Al final, ellos tienen que hacer alguna cosa mal para que nosotros podamos estar cerca. No podemos olvidar que el Barceloneta compite para ganar la Champions y nosotros hemos estado luchando para clasificarnos para esa competición", explica el veterano waterpolista del CN Terrassa.

Toque de atención

En relación al duelo de cuartos de final de este mediodía, Aguilar entiende que el partido del pasado sábado ante el CN Mataró debe servir al equipo de toque de atención. "No estuvimos nada acertados en ataque. No podemos cometer tantos errores si queremos plantar cara al Barceloneta". Entiende el capitán que será vital "aprovechar las acciones de superioridad" y especialmente minimizar las virtudes del rival. "Debemos intentar que todo lo que tienen no luzca. Tenemos que intentar provocar sus errores y ser inteligentes en la gestión de nuestras posesiones, ya que ellos quieren que te precipites para salir al contraataque", sostiene.

El egarense considera que ninguno de los dos conjuntos se sentirá excesivamente cómodo en la piscina descubierta de Mataró. "Ambos conjuntos jugamos habitualmente en piscina interior, pero deberemos adaptarnos". De hecho, los de Dídac Cobacho han entrenado esta semana en piscina descubierta, tanto en Terrassa como en Mataró. En caso de dar la campanada y eliminar este mediodía al CN Atlètic Barceloneta, mañana a las 11.30 de la mañana se medirían al vencedor del primer cruce de cuartos que protagonizarán Canoe y Barcelona.