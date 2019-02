Adaptar el proyecto STICK a otros deportes

El Museu Melcior Colet de Barcelona acogió la jornada "Un Erasmus+ fet a mida", en la que se analizaron los primeros resultados del proyecto STICK (Sport and Academic Talent Integration through Exchange Programmes in Hockey) promovido por el Atlètic Terrassa para compaginar estudios y práctica deportiva en los programas europeos Erasmus. Uno de los objetivos de la jornada era evaluar si esos resultados iniciales eran extraplolables a las realidades del resto de deportes.

Mireia Galí, coordinadora de Proyectos Internacionales de la UAB y responsable académica del proyecto, se refirió a las grandes posibilidades de adaptación de este programa a otras modalidades. "El programa es compatible y adaptable a otros deportes, pese a las diversas dificultades que comporta la rigidez de las estructuras académicas que, a menudo, impiden la convalidación de la carrera deportiva con las exigencias académicas", explicó.

El director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig, compartió la presentación con el presidente del Atlètic, Josep Maria Biosca; Marius Martínez, vicerector de Relaciones Internacioales de la UAB; Mireia Galí; Oriol Marcé, subdirector de Actividades Deportivas e Infraeestructuras del Consell Català de l'Esport; y Blanca Nualart, responsable de Género y Programas Deportivos Transversales también del Consell.

Proyecto internacional

El proyecto STICK está financiado por la Comisión Europea a través de la acción SPORT del programa Erasmus+ con un presupuesto de 372.251 euros. Su objetivo es diseñar un programa de intercambio deportivo y académico buscando una solución a la dificultad de los deportistas de elite y participar en una movilidad Erasmus sin que ello vaya en detrimento de su carrera deportiva. El objetivo final es hacer extensivo este modelo a todos los deportes. A largo plazo se espera que la Comisión Europea implante este esquema de mobilidad específico para deportistas de alto rendimiento en las bases de futuros programas.

El proyecto fue seleccionado en la convocatoria de 2017 entre 370 propuestas. Lo gestiona un consorcio formado por 10 instituciones de 5 países europeos en que el hockey tiene una gran relevancia, con un club y una universidad por país. En España, Atlètic y UAB son los representantes.