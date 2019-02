Acciones reivindicativas en multitud de campos pidiendo igualdad y respeto

No sólo el segundo equipo femenino del Terrassa FC sino diferentes equipos femeninos de varios deportes quisieron exhibir el pasado fin de semana su apoyo a la campaña en favor del respeto y en contra de las actitudes sexistas en el deporte. Unas acciones que protestaban por el suceso ocurrido la semana anterior en el Camp Olímpic, a raíz de unos presuntos insultos machistas de los veteranos del Terrassa hacia las jugadoras del segundo equipo de la entidad, suceso que derivó en la expulsión por parte del club del equipo de veteranos. En el partido de esta jornada, las jugadoras del Terrassa y del Solsona saltaron al Camp Olímpic con sendas pancartas. "Més respecte, més igualtat" rezaba la del Terrassa, mientra que la de las jugadoras del Solsonès decía "Prou violència sexista". Como gesto reivindicativo, las integrantes de ambos equipos se sentaron en silencio en el centro del campo durante un minuto antes de que la colegiada diera inicio al encuentro. También el primer equipo femenino protagonizó una sentada junto al Sabadell y el primer equipo masculino saltó al campo con una pancarta. En relación a esta polémica, los veteranos del Terrassa han anunciado que quieren reunirse con el club en breve para abordar los motivos de su expulsión y no descartan acciones reivindicativas para proclamar su inocencia. El Terrassa espera resolver esta semana el expediente abierto a una jugadora por una presunta agresión a un jugador veterano. El club deberá decidir si el castigo, que no será público, deriva en una expulsión temporal o definitiva.