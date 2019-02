Un Can Trías preciso no falló en su cita frente al penúltimo

El Can Trias no falló en el campo del Olímpic Can Fatjó, penúltimo clasificado de la tabla clasificatoria. El equipo de Sergio López, en un encuentro muy disputado, supo acertar en una de sus oportunidades de gol para sumar tres puntos que le permiten situarse en la zona cómoda de la clasificación con 31 puntos, después de unas jornadas en las que tuvo demasiado cerca las plazas de descenso.

Pese a que los de Viladecavalls tuvieron sus opciones en los primeros 45 minutos de partido, se llegó al descanso con el empate a cero inicial en el luminoso. En la reanudación, y en el primer minuto de juego, un contraataque muy bien elaborado por parte del Can Trías fue culminado con éxito por Asa.

Los locales reaccionaron con energía pero el Can Trías estuvo más cerca de sentenciar en alguno de los contraataques que fabricó.

CE Olímpic Can Fatjó, 0

Bracons, Christian, Pol Menéndez, Iván Armenteros (Bahamonde, m. 56), Borges, Cabanas, Pozzo (Agustín, m. 56), Álvaro, Hanson, Espinoza (Xavi Fernández, m. 63) y Juanjo Carricondo (Calderón, m. 77).

UD Can Trías, 1

Pol Parrado, Chupi, Bilal, Òscar, El Bakali, Xavi Torres, Álvaro (Gabi, m. 82), Asa (Eric Meschede, m. 63), Mullor (Alti, m. 63), Adrià y Juanito (Antonio, m. 54).

Árbitro. Miguel Ángel Alonso Martínez. Tarjeta amarilla a los locales Iván Armenteros, Borges y Christian y a los visitantes Bilal, El Bakali, Álvaro, Antonio (2) y Eric Meschede.

Gol. 0-1, minuto 46, Asa.