Marta Folch se va del Terrassa

Después de once años vistiendo la camiseta del primer equipo del CD Terrass, la delantera Marta Folch Polo ha tomado la decisión de abandonar la entidad. Folch ha desarrollado toda su trayectoria deportiva en la entidad de Les Pedritxes. Debutó en el primer equipo a los 15 años y se marcha con 26. En estos once años, la delantera terrassense ha disputado dos Copas de Europa de hierba y una de hockey sala, ganando además tres Campeonatos de Catalunya de hierba y dos de sala. En la temporada 2016-1017, Folch fue la segunda máxima goleadora de la Liga. En el transcurso de los últimos ejercicios era una de las capitanas del equipo. Esta semana ha dejado de formar parte del equipo que entrena Litus Ullés. Su último partido lo disputó el pasado 25 de noviembre, en que el CD Terrassa perdió por 0 a 2 ante el Tenis de Santander.

Falta de sintonía

Marta Folch ha decidido marcharse por su falta de sintonía con los nuevos responsables del equipo femenino de la entidad. "Se ha producido un cambio de proyecto y me ha afectado a mí personalmente", explicó ayer. La jugadora, que no contaba con los minutos que entendía que merecía, sólo tiene, sin embargo, palabras de elogio por el club en el que ha desarrollado toda su carrera. "He podido vivir una trayectoria muy bonita en el Terrassa. Me he dejado la piel por este equipo. Han sido unos años geniales". Todavía no ha decidido si seguirá jugando la próxima temporada, aunque su profesión de arquitecta le absorve mucho tiempo.