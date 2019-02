Terrassa es una de las cuatro ciudades que aspiran a organizar el Mundial 2022

La Federación Internacional de Hockey (FIH) oficializó ayer los nombres de los cuatro países que han presentado su candidatura para organizar la Copa del Mundo masculina del año 2022. Se trata de España, Alemania, India y Malasia. En el caso de que la opción española fuera la escogida (se decidirá este mes de junio), la ciudad de Terrassa acogería entre los días 1 y 17 de julio del año 2022 la competición en el Estadi Olímpic, que ya fue sede del torneo de hockey durante los Juegos Olímpicos de Barcelona'92, en los que la selección española femenina se colgó la medalla de oro. Este Mundial llegaría 30 años después de la cita olímpica y a escasos meses de la celebración de los Centenarios de la Federació Catalana y la Española de hockey. Quedan, sin embargo, muchas dudas por resolver en relación a la viabilidad del proyecto. Tal y como ha reiterado este mismo martes el presidente de la Federación Española, Santi Deó, la candidatura no es todavía definitiva. "Lo que hemos hecho es una preinscripción que se puede retirar en cualquier momento. No vamos a dar el OK definitivo hasta que las tres administraciones, Ayuntamiento, Diputació y Generalitat, acepten hacerse cargo del coste económico del proyecto", señala el máximo responsable del hockey español, que confía en tener una respuesta definitiva a finales de mes. El Ayuntamiento de Terrassa, que es quien debe afrontar un mayor coste económico, no se ha pronunciado todavía en relación al tema. En todo caso, el mes de junio la FIH decidirá entre las ciudades candidatas.