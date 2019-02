El Jabac cumplió con los augurios con el Nàstic

El Jabac no podía fallar ante la visita del Nàstic "B", equipo situado en la parte baja de la clasificación, y cumplió con los pronósticos. El conjunto de Edu Mota se impuso por 2 a 0 al equipo tarraconense y continúa muy vivo en su lucha por mantenerse en los puestos de ascenso. Un penalti transformado por Samper, en el minuto 12, permitió a los locales jugar con tranquilidad, pese a que el Nàstic "B" no se rindió. Oriol Alfaro, al final, sentenció.

UFB Jabac i Terrassa, 2

Lázaro, Xavi Murcia, Joel Ruiz, Aladar, Juan, Torres, Samper (Verdaguer, m. 79), Ernest (Víctor Barrionuevo, m. 85), Gerard del Río, Medina (Jordi Pérez, m. 57) y Xavi López (Alfaro, m. 57).

Nàstic Tarragona "B", 0

Pol Rodríguez, Lorca, Cunyat (Guzmán, m. 72), Siles, Montesinos, De las Heras (Boaz, m. 82), Iñaki, Nin, Sergio Rodríguez, Hugo y Guillem (Roman, m. 61).

Árbitro. Xavier Ariño Jiménez. Tarjeta amarilla a los locales Gerard del Río y Aladar y al visitante Montesinos.

Goles. 1-0, minuto 12, Samper de penalti; 2-0, minuto 74, Alfaro.