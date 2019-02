Este Terrassa FC ya huele a "play off"

El Terrassa FC ha dado un importante paso este domingo para conseguir una plaza en el "play off" después de imponerse por 2 a 0 al Cerdanyola en el Camp Olímpic. Los egarenses, que cumplen 14 jornadas consecutivas sin perder (récord en la Liga actual en su grupo), se distancian del quinto clasificado en seis puntos.

La primera parte del Terrassa fue mediocre. Los egarenses, sin Guzmán en la dirección del juego, estuvieron desconectados del balón y vieron cómo el Cerdanyola tenía mayor protagonismo del esperado. Aunque Daisuke probó a Del Río en el minuto 12 y Coro obligó al portero visitante a una gran parada en el 15 en un lanzamiento de falta, el Terrassa se fue difuminando de forma paulatina. Corrió tras el balón más de lo previsible y el Cerdanyola anduvo cerca del 0 a 1 en una gran jugada de Cano que Ángel de la Torre no convirtió en gol por la intervención en la línea de gol de Sergi Valls. De la Torre obligó de nuevo a intervenir a Ortega en el minuto 27 en un lanzamiento de falta. El Terrassa anduvo desaparecido en ataque hasta el minuto 31, en una acción personal de Arranz que finalizo con un disparo a las manos de Del Rio.

El inicio de la segunda parte fue decisivo en el desenlace del encuentro. El Terrassa ingresó en el partido con buena actitud y en el minuto 47 Arranz anotó el 1 a 0 al cazar un balón suelto tras un lanzamiento de córner. Los egarenses pudieron ampliar la diferencia en otras dos acciones con Arranz como protagonista (la primera la sacó Del Río con el pie y la segunda salió rozando el poste). El Cerdanyola no se entregó y Alberto García, en el minuto 74, obligó a aparecer a Ortega en un buen remate de cabeza que detuvo el portero local.

Cuando el partido ya agonizaba, un mal despeje de Del Río propició la intervención de Daisuke que anotó el segundo tanto de la tarde.