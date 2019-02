El CN Terrassa recibe al Mataró, un rival directo en la parte alta

Con la plantilla al completo y grandes dosis de motivación, el equipo femenino del CN Terrassa recibirá a las cuatro de esta tarde la visita de un CN Mataró que le supera en un punto y una posición en la tabla. Las egarenses son sextas con 15 puntos y su objetivo es asaltar una cuarta plaza que les daría derecho a disputar los "play off" por el título de Liga, algo que no han conseguido jamás. "El gran reto para esta temporada es acabar cuartas, pero no será nada fácil", comenta el entrenador Xavi Pérez, cuyo equipo está ahora a tres puntos del cuarto, el CN Rubí.

Las mataronenses vienen de quedar eliminadas de la Champions, pero han jugado tres partidos de gran exigencia en Europa, lo que las convierte en un rival más temible que el que ganó por 10 a 8 en la primera vuelta a las egarenses. "Es cierto que no están al nivel de la temporada pasada, pero son mucho mejor equipo que cuando jugaron contra nosotras. Sin embargo, hemos preparado muy bien el partido y somos optimistas", comenta Pérez.