Sanciones de la última jornada en las categorías territoriales

El Comité de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha abierto un expediente sobre el partido de Cuarta Catalana que disputaron el domingo los equipos de la Escola Pia y del CN Terrassa, con triunfo de los primeros por 2 a 1. El comité ha explicado que se abre el citado expediente por las alegaciones presentadas por el CN Terrassa en el que se manifiesta un error en el acta en el apartado de otras incidencias. Se ha trasladado el asunto al árbitro del encuentro para aclarar el tema. De esta misma categoría, el jugador del CN Terrassa Pau Gelis ha sido sancionado de forma cautelar. Y varios jugadores tienen un partido de suspensión: Antonio Molina (Pueblo Nuevo 2002), Xavi Jurado (Escola Pia), Jordi Guerrero (Can Trias "B") y Eudald Juárez (Jabac). En Segunda Catalana, también sanciones de un partido para los siguientes jugadores: Àlex Altimira (Can Trias), Guillermo López (Can Parellada), Álex Ligero (Can Parellada) y Arnau Guitart (Matadepera).