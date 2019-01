El líder invicto no tuvo piedad del colista

No hubo sorpresas en el duelo de la undécima jornada de Primera Catalana y el líder se impuso al colista sin excesivos problemas. Un Can Salas que no conoce todavía la derrota se impuso por 3 a 1 al Iluro de Mataró que cierra la tabla con solamente tres puntos. Nil Sánchez anotó dos de los tres tantos conseguidos por el conjunto de Can Salas, que fue muy superior a su rival.

Can Salas, 3

Soler, Enrich, Corbera, Carrera, Planas, Galí, Roca, Gelabert, Castelló, Geis, Lluís García-Cascón, Ferrer, Sánchez, Lis, Bosch y Matarrodona.

Iluro, 1

Klune, Zamora, Montero, Ramírez, Carbonell, Martí, García, López, Torres, Camarelles, Pons, Reig, Caballero, Esteban, Muñoz y Costa.

Árbitros. Albert Carné y Guillem Ramal.

Goles. 1-0, minuto 1, Nil Sánchez; 2-0, minuto 35, Albert Lis; 3-0, minuto 57, Nil Sánchez; 3-1, minuto 59, Martí Zamora de penalti-córner.