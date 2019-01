La lesión de Guzmán no parece grave después de las primeras pruebas

La preocupación en el Terrassa FC en relación a la lesión de Carlos Guzmán ha dejado paso a un clima de mayor optimismo después de las pruebas médicas realizadas en las últimas horas. El club emitió ayer un comunicado en el que informaba que los resultados de las mismas indicaban que la lesión no se presumía grave. Por lo tanto, Cristian podría disponer del centrocampista en un corto plazo de tiempo y seguir contando con un futbolista fundamental en su esquema de juego. Además, este escenario beneficia los movimientos de mercado que se van a producir en las próximas horas y que variarán en algunos aspectos la confección de la plantilla egarense. Cristian también podrá recuperar en breve a Guillem Savall y a Guti, lesionados los dos en las últimas semanas. Ayer estaba previsto que Savall se reintegrase al trabajo del grupo.

No hay que olvidar que el jueves se cierra el mercado de fichajes en Tercera División y el Terrassa aún anda tras la contratación de un lateral izquierdo y un extremo. En too caso, no es descartable que se produzcan más novedades y no se descarta la salida de algún futbolista de la plantilla actual. Si sucede, conllevaría cambios en la confección del equipo de cara al tramo final del campeonato de Liga. El Terrassa mantenía abiertas las opciones de Erik Sarmiento y de Raúl Fuster para la zona defensiva, mientras que en ataque el nombre subrayado es el de Ramon Rovira, del Martinenc. El club barcelonés, en todo caso, parece reticente a concederle la baja para que pueda salir del mismo e incorporarse a la disciplina del conjunto terrassista en el tramo final del campeonato liguero.