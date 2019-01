CD Terrassa - Júnior y Atlètic - Club de Campo, cuartos de final femeninos

Los dos representantes egarenses que entraron en el bombo del sorteo de la trigesimocuarta edición de la Copa de la Reina no tuvieron excesiva suerte. El viernes 22 de marzo, inicialmente a las once de la mañana, el CD Terrassa se enfrentará al siempre peligroso Júnior, mientras que el Atlètic cerrará la jornada inaugural a las cinco de la tarde ante el vigente campeón y anfitrión del torneo, el Club de Campo. En caso de ganar, el CD Terrassa se cruzaría en semifinales con el ganador del duelo entre Real Sociedad y RC Polo, mientras que las de Can Salas tendrían como rival a Taburiente o San Pablo Valdeluz en caso de eliminar a las madrileñas.