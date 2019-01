El Bannouri: "Este año quería conseguir la victoria"

Mourad El Bannouri se quedó el año pasado cerca de la victoria, acabando en la segunda posición de la Mitja. "Venía a conseguir la victoria y he ganado", explicó en la línea de meta. "Es una prueba dura por las condiciones del circuito. Pero en el tramo final he podido conseguir la primera posición." Karolina Nadotska, señaló que la prueba le había resultado rápida dado que su especialidad es la distancia de maratón. "Quería estar por debajo de 1 hora 13 minutos. Pero estoy contenta con el tiempo", señaló. "Pienso que he hecho una buena carrera." La corredora polaca se mostró feliz por el ambiente que encontró en Terrassa. "Había mucha gente en la calle, personas de todas las generaciones. Ha sido una competición muy bonita." Alfredo Vega, alcalde de Terrassa, hizo también una lectura en positivo de los cambios introducidos. "El nuevo enclave de la salida y la llegada en un lugar tan emblemático es muy positivo", señaló. "Desde mi punto de vista hemos mejorado. Y el circuito parece que es muy rápido, como demuestra el gran récord femenino. El nivel de la carrera ha sido muy alto. Y también destacaría la recuperación en número de participantes."