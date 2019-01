Las ausencias de Santiago y Leiva

Uno de los atractivos de la jornada era ver en Terrassa a dos de los medallistas del último Campeonato de España de media maratón, Camilo Santiago y el terrassense Jaume Leiva. Santiago renunció a participar el sábado. El motivo de su ausencia se encuentra en la condición de la Mitja de Terrassa de no estar en el circuito nacional, además de no estar homologado el circuito. Desde hace años, la prueba renunció al circuito por disconformidad con las obligaciones económicas que ello significa. Los atletas becados por la Federación Española no pueden correr pruebas que no sean del circuito nacional, a riesgo de ser multados. Santiago se quejó de falta de información en relación a esta circunstancia y renunció a tomar la salida cuando conoció las condiciones. Jaume Leiva decidió salir a entrenar con su compañero de selección el domingo y no tomar tampoco la salida en la Mitja Marató de Terrassa.