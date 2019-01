Sanciones a Can Trias, Matadepera y Can Parellada

El Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionado con un partido de suspensión a los futbolistas de tres equipos locales de Segunda Catalana. Se trata de Adrià Torres (Can Trias), Xavi Soler (Matadepera) y Vicent Ripoll (Can Parellada). Asimismo, en Cuarta Catalana ha sido igualmente sancionado con un encuentro el portero del Can Boada José Manuel Garrigós. El Comitè, además, ha abierto un expediente a la Escola Pia por incumplir por segunda vez con el pago de los honorarios arbitrales, advirtiéndole de que si eso ocurre una tercera vez no se designará ningún árbitro a dicho equipo.