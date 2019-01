Andrés Expósito deja el Handbol Terrassa

El primer equipo del Handbol Terrassa está a la espera de conocer el nombre de su nuevo entrenador. Andrés Expósito, el técnico que consiguió la temporada pasada el ascenso a la Lliga Catalana ha tomado la decisión de dejar el banquillo aduciendo motivos deportivos y personales. El club, que ha lamentado la decisión, le agradece su trabajo y compromiso. Expósito, de 44 años, ha pasado toda su vida vinculado a la entidad terrassense. Como jugador militó también en Arrahona, Barberà y Rubí. En su primera temporada en el Terrassa consiguió subir de Primera Catalana a Lliga Nacional, una aspiración largamente soñada por el club.

Falta de efectivos

Expósito explicó ayer los motivos de su adiós al club, en el que no seguirá desempeñando ninguna función, ni técnica ni directiva. "El balonmano me estaba quitando muchas horas. Entraba al pabellón a las siete de la tarde y salía a las once de la noche. Llega un momento en que esto es insostenible", apunta. Y añade: "Semana tras semana iba viendo que el nivel de los entrenamientos no era el mismo de la temporad apasada. Y eso luego se nota en los partidos. Estaba entrenando con 7 o 8 jugadores. Los demás no venían porque no podían. Trabajaban o estudiaban. Ni yo tenía ya la ilusión de antes ni ellos el nivel competitivo del año pasado", explica Expósito.

El técnico se despedirá mañana a las 19.30 horas en Can Jofresa ante el Parets. El equipo egarense es noveno con doce puntos, a cinco de las posiciones de ascenso.