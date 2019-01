Los Carboners prolongan su racha negativa al caer contra el RC Badalona

Segunda derrota seguida de los Carboners, esta vez en Can Jofresa contra el RC Badalona por 33-37. El conjunto egarense pagó un caro peaje debido a la inconsistencia de su juego y a su desconexión en algunas fases. Pese a ello, el equipo terrassense llegó al descanso por delante en el marcador con un resultado de 26-24. En la segunda mitad, el Badalona aprovechó los momentos de poca concentración de los locales para adquirir una ventaja de 11 puntos. Pese al esfuerzo final de los Carboners, esa distancia resultó insuperable. Estas dos derrotas consecutivas obligan a los egarenses a no cometer más errores si quieren clasificarse para la fase de "play off". En el ámbito femenino, las Carboneres perdieron en casa por 12-31 en el partido que les enfrentó a un combinado de diversos equipos de la Catalunya Central.