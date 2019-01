"Hemos sabido crecer desde la defensa"

Álvaro Fernández, entrenador del Sferic Aplidium, celebró con efusividad con sus hombres la victoria en un derbi que cerró la primera vuelta. "Hemos estado muy bien tanto en la defensa como en el rebote y eso nos ha permitido ir creciendo ofensivamente. Estamos muy contentos por haber podido tener el encuentro controlado. Veníamos de un estado de ansiedad tras las últimas derrotas. El CN Terrassa no ha dado nunca su brazo a torcer, pero hemos podido llevarnos el derbi", dijo. Desde el otro banquillo, el entrenador del CN Terrassa, Vicente Gómez, comentó: "En los derbis nunca sabes lo que puede suceder. Sabíamos que si jugábamos con intensidad y un poco de orden teníamos muchas opciones de ganar, aunque esta pista siempre es muy difícil. Pero no hemos hecho lo que queríamos hacer. Hemos jugado muy mal. El planteamiento ha salido al revés". Y añadió: "Hemos tenido mala suerte fallando tiros fáciles en los primeros minutos y eso nos ha generado cierta ansiedad", apuntó. Gómez lamentó no haberse metido en el partido cuando pudo. "Hemos podido bajar de los diez puntos, pero no lo hemos aprovechado", dijo.