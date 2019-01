El Terrassa FC acelera el paso

El Terrassa FC se ha impuesto este domingo al Santfeliuenc por 1 a 0 en el Camp Olímpic, consolidando su cuarta posición en la tabla clasificatoria ahora a sólo tres puntos del liderato y con cinco de ventaja sobre el quinto clasificado. Un gol de Jorge Carreón en el minuto 10 ha resuelto un encuentro irregular en el que los egarenses han superado claramente a su rival en los primeros veinte minutos pero en el que han acabado sufriendo por una bajada de tensión posterior.

La puesta en escena del conjunto de Cristian García, con la novedad de Jonatan Toledo en la alineación, ha resultado impecable en cuanto a concentración, intensidad y capacidad ofensiva. Los locales han salido decididos a resolver el partido de forma inmediata y ya en el primer minuto Coro dispuso de una clara oportunidad tras un grave error del portero Toni. Toledo y Daisuke andaron cerca del gol en el arranque y en el minuto 10 Carreón remató un buen centro de Coro para anotar el 1 a 0. La movilidad de Coro fue fundamental en el buen rendimiento de los egarenses en este comienzo. Otra acción suya no la supo aprovechar Toledo para ampliar la diferencia.

Sin embargo, el partido empezó a decaer a partir del minuto 20. Aunque el Santfeliuenc no puso en peligro al Terrassa, el juego de los locales perdió consistencia. Daisuke y Coro, pese a todo, aparecieron en el tramo final en acciones que no resolvieron de forma positiva.

En la segunda mitad ninguno de los dos equipos supo gobernar la situación. Las idas y venidas fueron continuadas y se produjeron acciones de peligro en las dos porterías. Con un Santfeliuenc más presente en la faceta ofensiva, el Terrassa no supo ocupar los espacios con acierto y pasó más apuros de los previsibles para mantener la ventaja en el marcador. Murillo, Kevin y David pusieron a prueba a Ortega, mientras que Coro obligó a Toni a una buena aparición en el minuto 53. A 19 minutos del final, los visitantes reclamaron penalti en una caída de Collado en el área. El Terrassa certificó el triunfo y se apuntó la tercera victoria seguida en casa y eleva a doce las jornadas consecutivas sin perder en la Liga.