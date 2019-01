Mireia Belmonte regresa a la competición en Terrassa

La nadadora Mireia Belmonte ha regresado a la competición este viernes en la piscina del CN Terrassa, que acoge el Campeonato de Catalunya Open hasta el domingo. La campeona olímpica y mundial llevaba desde junio apartada de la competición por unos problemas físicos que la obligaron a renunciar al Campeonato de Europa de Glasgow y al Mundial de piscina corta, las dos principales citas del año pasado. Desde hace algunos días se encuentra concentrada en Font Romeu con la selección española y ha aprovechado el Campeonato de Catalunya para acumular metros de preparación en una competición oficial.

Mireia Belmonte ha nadado la prueba de 1.500 metros libre, conquistando la medalla de bronce. También tiene previsto competir en los 400, 800 y 3.000 metros dentro de este Campeonato de Catalunya.

"Llevo sólo dos semanas entrenando y creo que está bien nadar estas pruebas para ir cogiendo la forma", exlicó al salir de la piscina. "Hemos bajado de Font Romeu en altura y tampoco es sencillo. Pero me he sentido bien." Ahora sus miras se centran en el Campeonato del Mundo de Corea del Sur, aunque primero llegará el Campeonato de España en Sabadell donde deberá conseguir las mínimas. "El objetivo prioritario es ponerme en forma, hacer las mínimas y después ya pensaremos en más cosas." La nadadora de Badalona señaló que sus problemas físicos parecen superados y habló de este parón en su actividad. "Ha sido un año diferente, pero ha ido bien porque he podido descansar física y mentalmente", dijo.