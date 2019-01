Un gol de Joan Galí deja al Can Salas como líder

El Can Salas comenzó el año sumando un valioso triunfo por la mínima en el derbi que le enfrentó al Club Egara. Un gol anotado por Joan Galí en el minuto 13 de partido dio los tres puntos al conjunto local, que se mantiene en la posición de líder y no ha perdido todavía ninguno de los nueve encuentros que ha disputado. Le saca ya tres puntos a un Diagonal que se impuso por 0 a 2 a un Pedralbes que se ha situado tercero. El Club Egara, por su parte, se ha situado cuarto a seis puntos del Can Salas.

CAN SALAS, 1

Pol García-Cascón, Corbera, Planas, Quim Sánchez, Gelabert, Castelló, Fèlix, Geis, Galí, Lluís García-Cascón, Nil Sánchez, Pallarès, Lis y Matarrodona.

CLUB EGARA, 0

Trujillo, Perelló, Vidal, Villatoro, Colom-Noguera, Lloveras, Izard, Bolde, Ventayol, Talamàs, Clapés, Brugueras, Figueras, González, Fustagueras, Soms, Argemí y Quera.

Árbitros. Ignasi Riera y Jacint Dinarès.

Gol. 1-0, minuto 13, Joan Galí.