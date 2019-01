"No he tocado el balón con el brazo"

Dani Sánchez fue el protagonista de la acción del penalti que permitió adelantarse en el marcador al L'Hospitalet. "La pelota me toca en el pecho y ni de rebote me da en la mano", explicó incrédulo ante la decisión arbitral. "Le he dicho al árbitro y al auxiliar que un penalti así deben verlo muy claro para pitarlo. En ningún momento me toca el balón en la mano. Ya lo verán en la tele." El defensa se extrañaba de la influencia del auxiliar, que fue quien pitó la pena máxima pese a estar el árbitro muy cerca de la acción. "El árbitro deja pasar unos segundos y después me dice que no lo pita él. Esa jugada nos ha perjudicado, aunque hemos vuelto a recuperarnos."