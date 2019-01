Un gran Terrassa FC mereció más en L'Hospitalet

El Terrassa FC empató a un gol este domingo en el campo del L'Hospitalet, segundo clasificado del campeonato. Los egarenses cuajaron un magnífico partido y merecieron el triunfo contra un rival que se vio superado en todo momento. Un penalti inexistente con que fue castigado el conjunto de Cristian García en el primer tiempo penalizó sus opciones. El Terrassa eleva a once jornadas su racha sin conocer la derrota y se mantiene en la cuarta plaza de la classificación.

Con la novedad de Serramitja en el once inicial para ocupar la vacante de Daisuke, el Terrassa incomodó el juego de su rival con una presión ejemplar que forzó los continuados errores del L'Hospitalet. Desde el inicio, el Terrassa fue quien anduvo más cerca del gol: un remate de Nils rozando la escuadra, una vaselina de Arranz a puerta vacía que no entró por centímetros y un rebote en un córner que Aliaga sacó de la línea fueron las acciones más claras. Sin embargo, el árbitro castigó unas manos inexistentes de Dani Sánchez en el minuto 22 y Rodri anotó el 1 a 0 al transformar el penalti. Los egarenses perdieron la concentración durante unos minutos, pero recuperaron la iniciativa y Coro y Nils andaron cerca del empate.

En la segunda mitad el Terrassa mantuvo la iniciativa y primero Arranz y después Coro pudieron hacer el 1 a 1. Hasta que en el minuto 60 Arranz culminó una jugada iniciada en un saque de esquina para empatar. Yaya y Coro generaron dos nuevas situaciones para adelantar a su equipo. A trece minutos del final, Yaya fue expulsado por doble amonestación. Y los locales dieron un paso adelante. Salinas, Dani y David Jiménez tuvieron ocasiones para poner por delante al conjunto de Xevi Molist. El Terrassa, inconformista en todo momento, puso en apuros a su rival con dos acciones finales: un córner directo de Imaz que Aliaga sacó de la línea de gol y una contra que no pudo culminar Toledo.